Calciomercato Napoli – Cauet: “Osimhen somiglia a Weah e Drogba”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Benoît Cauet, classe 1969, ex centrocampista di Inter, Torino e Como tra il 1997 ed il 2003, ha parlato, ai microfoni di ‘Taca La Marca‘, trasmissione in onda su ‘Radio Musica Television‘, di Victor Osimhen, classe 1998, bomber nigeriano autore di 18 gol e 6 assist in 38 gare con il Lille nell’ultima stagione, il quale, come noto, può trasferirsi al Napoli nei prossimi giorni per una cifra record.

“È ormai da un po’ di tempo che si parla di lui ci sono tantissime richieste. Non è un vantaggio per chi oggi va a prenderlo, il fatto che se ne parli tanto, aumenta la concorrenza e il prezzo sale. È un calciatore che poteva uscire a 20-25 milioni, ma oggi i prezzi stanno volando – ha detto Cauet -. Somiglianze? Non ha ancora la forza di George Weah, però una cosa è certa: questo giocatore ha dimostrato di avere qualità fisiche e tecniche per essere un grande affare ed ha ancora un grande margine di miglioramento. In base a quello che si è visto quest’anno ha le “spalle larghe” per giocare da leader”.

“È un giocatore che assomiglia a Weah ed a Didier Drogba, per la forza fisica che hanno e sulla lunga per la potenza. Quest’anno ha dimostrato tanto all’interno del campionato francese e merita tutte le voci che sentiamo su di lui. Onestamente, è un giocatore veramente forte”, ha concluso Cauet su Osimhen. QUALORA SALTASSE OSIMHEN, ECCO SUI CHI POTREBBE ANDARE IL NAPOLI >>>