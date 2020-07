Calciomercato Napoli – L’affare Osimhen è in dirittura d’arrivo: le ultime

ULTIME NEWS MERCATO NAPOLI – L’apertura di Victor Osimhen nei confronti del Napoli, nel corso delle scorse settimane si è trasformata in un sì convinto.

L’attaccante nigeriano classe 1998, è pronto a sbarcare nel capoluogo campano. Come scritto da Il Mattino, l’affare Osimhen è in chiusura. Alla società partenopea non resta che limare i dettagli con il Lille, attuale club del giocatore. La trattativa dovrebbe chiudersi sulla base di 50 milioni di euro più bonus. A queste condizioni, Osimhen diventerebbe l’acquisto più caro nella storia del Napoli, battendo Hirving Lozano acquistato la scorsa estate. Da quello che filtra, a differenza di quello che si pensava inizialmente, nell’operazione non dovrebbe rientrare Adam Ounas. I colleghi vicini all’ambiente Napoli riferiscono che a breve potrebbe già esserci la firma sul contratto.

E a proposito di mercato, ecco cosa pensano i tifosi del Milan sul riscatto di Suso da parte del Siviglia. Continua a leggere per saperne di più >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓