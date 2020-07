Calciomercato Milan – Dalla Spagna – Su Jovic piomba anche il Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan, ormai da tempo, segue Luka Jovic, classe 1997, attaccante del Real Madrid che, in questa stagione, chiuso dal totem Karim Benzema, ha trovato davvero poco spazio con le ‘Merengues‘ di Zinedine Zidane.

Secondo quanto riferito da ‘AS‘, però, il Milan potrebbe trovarsi davanti, sulla strada per Jovic, una temibile concorrente nel campionato italiano. Si tratta del Napoli che, una volta riscontrate tante difficoltà nell’arrivare a Victor Osimhen, richiesto anche dal Liverpool, sarebbe piombato con decisione su Jovic.

Ieri il club azzurro ha incontrato, infatti, Fali Ramadani, agente di Jovic, per sondare la disponibilità del bomber serbo, 36 gol in 75 gare nelle due stagioni precedenti in Germania, all’Eintracht Francoforte, a trasferirsi in Campania. Jovic gradirebbe la destinazione, avendo avuto contatti con il Napoli già a marzo.

I partenopei, per il suo cartellino, potrebbero investire i 50 milioni di euro richiesti dal Real Madrid e che sarebbero stati (saranno?) investiti su Osimhen del Lille. Il Diavolo, quindi, se vorrà Jovic dovrà accelerare: non è detto che l’amicizia che lega il serbo ad Ante Rebic ed i frequenti contatti del club di Via Aldo Rossi con Ramadani si tramutino, a conti fatti, in una corsia preferenziale per i rossoneri … ECCO A QUANTO AMMONTERÀ IL BUDGET DI RALF RANGNICK PER IL MERCATO DEL MILAN >>>