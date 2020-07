Calciomercato Napoli – Osimhen in stand-by: sogno Immobile | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – La trattativa tra Lille e Napoli per il trasferimento del bomber nigeriano Victor Osimhen, classe 1998, alla corte di Gennaro Gattuso, ha subito un rallentamento. I motivi, principalmente, sono due: Osimhen, 18 gol e 6 assist con il Lille nell’ultima stagione tra campionato e coppe, ha cambiato agente e, pertanto, le società hanno dovuto rivedere da capo i primi accordi presi; quindi, c’è stato l’inserimento del Liverpool di Jürgen Klopp sul giocatore. E non è detto che, a questo punto, il ragazzo non possa essere attratto dal fascino dei ‘Reds‘.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, quindi, il Napoli è tornato a coltivare un vecchio sogno, quello di arrivare a Ciro Immobile, classe 1990, centravanti della Lazio, originario proprio della Campania e del napoletano (è nativo di Torre Annunziata, n.d.r.), autore, in questa stagione, finora di ben 32 reti con i biancocelesti di Simone Inzaghi. Il contratto di Immobile con la Lazio scadrà il 30 giugno 2023 e, tecnicamente, ci sarebbero anche i margini per provare a portarlo via da Roma. Per Claudio Lotito, però, Immobile è incedibile e difficilmente il Napoli riuscirà a piazzare il colpo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>