Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi in modo particolare sul futuro di Granit Xhaka, centrocampista svizzero accostato anche al Milan. Il dirigente delle 'Aspirine' ha confermato l'interesse di diverse società per il mediano elvetico, spiegando come comunque un trasferimento possa avvenire solamente a fronte di una situazione vantaggiosa per tutti. Non solo, perché ha sottolineato come il contratto termini nel 2028 e le parti si trovino bene insieme. Ecco, dunque, le sue parole in merito.