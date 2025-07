Milan, il ds del Leverkusen: “Xhaka? Vogliamo tenerlo. Dobbiamo …”

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, parla di Granit Xhaka, centrocampista nel mirino del Milan per il calciomercato

Quinto giorno al ritiro del Bayer Leverkusen e si parla sempre di Granit Xhaka giocatore che potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. "Il nostro interesse principale è tenerlo". Parla così Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, riguardo Granit Xhaka, centrocampista possibilmente nel mirino del Milan per il calciomercato. Come riporta blick.ch, sul giocatore ci sarebbe il pressing del Neom SC, e un'offerta inglese del Sunderland AFC.