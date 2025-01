Elvis Basanovic , agente di Benjamin Sesko , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'GiveMeSport', soffermandosi in modo particolare sul futuro del suo assistito, accostato recentemente al Milan . Per la verità il procuratore dello sloveno ha commentato le voci che riguardano l' Arsenal , spiegando come il ragazzo al momento sia un giocatore del Lipsia e non facendo cenno ad altri club. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, l'agente di Sesko fa chiarezza: porta aperta per il futuro?

"Non so da dove provenga questa storia, non ho mai parlato con l'Arsenal riguardo al prestito di Sesko. Non è un giocatore che va via in prestito, non c’è mai stato nulla né con l'Arsenal né con qualsiasi altro club in questa sessione, non so da dove provengano queste storie. Siamo consapevoli dell'interesse di diversi club di alto livello da molto tempo, ma, se mi chiedete se Sesko si trasferirà a gennaio, posso solo dire è un giocatore del Lipsia".