Beukema: “Spero di giocare contro Reijnders, sarebbe il destino”

Il nuovo difensore del Bologna Sam Beukema, dopo due anni all' AZ Alkmaar si è trasferito nella squadra emiliana. Si è dimostrato molto entusiasta nell'iniziare questa nuova avventura in Italia e ci sono grandi aspettative attorno al ragazzo, dato che i Felsinei l'hanno pagato alla cifra di 10 milioni.

Al Voetbal International ha parlato del forte legame con l'ex compagno olandese Tijjani Reijnders: "Spero di giocare contro di lui nella prima partita di campionato, sarebbe un segno del destino. Non so se Max Huiberts lo lascerà partire, ma auguro il meglio a tutti i miei ex compagni".