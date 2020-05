Calciomercato Milan – PSG, Cavani: “Non so ancora dove giocherò”

CALCIOMERCATO MILAN – Edinson Cavani, classe 1987, centravanti uruguaiano in scadenza di contratto con il PSG, e, di recente, accostato anche al Milan, ha parlato del suo futuro professionale a breve-medio termine ai microfoni del canale ufficiali del club parigino.

«Mi piacerebbe lasciare il calcio dopo aver dato tutto, decidere di smettere quando sarò ancora in grado e non quando sarà il calcio a lasciare me» ha detto Cavani, che ha poi proseguito: «Credo che la mia carriera possa durare ancora qualche anno, non so se qui a Parigi o altrove. Abbiamo parlato molto del mio futuro con il club e il mio staff nell’ultimo periodo. Voglio giocare fino a quando potrò dare il meglio di me, la gente a Parigi mi vuole bene perché vede il mio lavoro e l’abdicazione per la squadra».

Cavani, nella fila del Diavolo, potrebbe prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro, ad oggi, appare ancora piuttosto incerto. Ma Michaël Ciani, ex compagno di squadra di Ibra ai Los Angeles Galaxy, ha rivelato un retroscena che riguarda proprio i rapporti tra lo svedese e Cavani. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>