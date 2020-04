Calciomercato Milan – Sarà Cavani il dopo Ibrahimovic? | News

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine dell’attuale stagione sportiva, che si concluda in maniera regolare o meno, il Milan potrebbe perdere Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese, infatti, non ha ancora deciso cosa fare nel suo futuro, se smettere di giocare a calcio, continuare a giocare in Italia oppure all’estero.

Il Milan, comunque, resta vigile e contempla qualsiasi scenario, anche quello meno edificante, che vedrebbe i rossoneri rinunciare al quasi 39enne bomber scandinavo nella stagione 2020-2021. Così fosse, il Diavolo avrebbe bisogno di un centravanti di grido con cui sostituirlo.

In queste ultime ore sta prendendo piede una voce: il Milan sarebbe sulle tracce di Edinson Cavani, classe 1987, ex di Palermo e Napoli, che, in estate, lascerà il PSG, club con cui ha segnato 200 gol in 301 gare, a parametro zero poiché ha deciso di non rinnovare il proprio contratto.

Cavani aveva trovato un’intesa di massima con l’Atlético Madrid, il quale, però, l’ha sedotto ed abbandonato e non sembra poi così convinto dalle opzioni Los Angeles Galaxy e Boca Juniors. Il Milan, dunque, potrebbe tentare di portare il ‘Matador‘ in rossonero.

Naturalmente, Cavani dovrebbe spalmare i 12 milioni di euro attualmente percepiti a Parigi su più anni di contratto.