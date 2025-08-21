"Boniface è in arrivo per le visite. Io non spargo veleno, non devo giustificare nulla e non devo mettere la polvere sotto il tappeto perché doveva arrivare ed è arrivato un altro. Io non faccio il medico, cerco di fare il giornalista. Degli infortuni io non parlo, non ne faccio il fulcro del mio video. Alle centinaia di tifosi che mi hanno chiesto un giudizio su Boniface, io dico e confermo che è un grande attaccante. Penso che sia un ottimo attaccante, abbiamo raccontato come fosse la prima scelta di Tare da luglio anche da un punto di visto economico. Pagare in tutto 30 milioni è un'ottima operazione. Lo aspetterei senza prevenzioni senza veleno. Troppo veleno su questo ragazzo che non ha fatto nulla di male se non accettare il trasferimento al Milan, aspettando formalmente tutto quello che potrà accadere. Per me è un grande acquisto. Sarà l'ultimo? Vediamo se ci sarà qualche esubero, per me potrebbero anche fare un altro attaccante".