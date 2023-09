Milan, Padovan critica il calciomercato: “Manca una punta. Acquisto nominale”

Giancarlo Padovan , noto giornalista, se la prende con il calciomercato del Milan e con le scelte fatte e compiute dalla dirigenza rossonera. L'opinionista non risparmia le critiche per il lavoro estivo, con una falla che per lui è molto importante. Ecco le sue parole nell'editoriale per calciomercato.com.

Su Okafor e Taremi: "Sono stato tra i molti che hanno lodato il mercato di Furlani, Moncada e D’Ottavio. Pensavo che Okafor potesse, in qualche modo, costituire l’alternativa al francese. Ma i gol non segnati ieri dicono che un altro attaccante centrale doveva essere portato a casa. Non dimentico, naturalmente, la trattativa per avere Taremi e, se devo proprio essere sincero, pensavo che il suo arrivo avrebbe addirittura messo in difficoltà Giroud perché, tra i due, Taremi segna di più, oltre ad essere più giovane".