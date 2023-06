Milan, Ordine: “Tonali? Se arrivasse solo Frattesi, bocciatura totale”

Tonali via, il commento di Ordine sull'operazione in uscita

"Dinanzi alle cifre proposte dagli inglesi, ogni resistenza sarebbe stata fuori luogo persino per un bilancio virtuoso come quello milanista", ha confessato Ordine, consapevole di come la potenza economica della Premier League sia ormai non più alla portata delle squadre del nostro Paese. Nemmeno quelle blasonate e con i conti a posto come il Milan.