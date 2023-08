Riccio: “Musah ha enormi margini di miglioramento: grande prospetto”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Il vice di Gennaro Gattuso ai tempi del Valencia, Luigi Riccio, ha parlato di Yunus Musah, centrocampista vicino all'approdo in rossonero. In particolar modo, Riccio ha spiegato il ruolo del classe 2002: "Yunus non occupa la posizione classica del play. La posizione nella quale si trova di più a suo agio è quella di mezzala, meglio a destra rispetto a sinistra dove ha giocato in Nazionale al Mondiale. Nella fase di non possesso può giocare sia come mezzo di destra, ma anche come uno dei due mediani con un centrocampo a due, perché ha una struttura fisica e una gamba che gli permettono di coprire il campo molto bene".