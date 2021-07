Calciomercato Milan – Marchegiani: “Ecco perché serve Giroud”

Olivier Giroud è un obiettivo concreto del Milan in questa sessione di calciomercato. Luca Marchegiani ha parlato dell'attaccante del Chelsea

Non è un mistero che Olivier Giroud sia un obiettivo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante del Chelsea sarebbe perfetto per il ruolo di vice-Ibrahimovic. La trattativa, però, non è semplice, anche se nelle ultime ore sembrano aprirsi nuovi spiragli.