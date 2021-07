Mercato Milan – Di Marzio: “Giroud non più gratis. Domani si può chiudere”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Novità su Giroud

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Ci siamo quasi per Giroud. Ci sono stati dei contatti continui in serata. Il Milan sta dialogando con il Chelsea e non solo con gli agenti del giocatore per sbloccare la trattativa. Ci potrebbe essere il pagamento di un piccolo indennizzo. Già domani si potrebbe arrivare alla soluzione. Domani sarà il giorno giusto per il rinnovo di Calabria. A destra più Odriozola che Dalot, perché lo United non apre al prestito". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo