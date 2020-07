Calciomercato Milan – Dumfries rivela il suo futuro: l’intervista!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Denzel Dumfries è da mesi uno degli obiettivi del Milan per rinforzare la fascia destra. Certezze sul suo futuro in rossonero non ce ne sono, così come mancano quelle circa la sua permanenza al PSV Eindhoven. A confessarlo è il giocatore stesso in un’intervista a ‘Fox Sports‘, riportata dal portale olandese ‘voetbalzon.nl‘.

“Denzel, restarai al PSV?”, questa la domanda che gli viene posta… Ed ecco la risposta: “Non me ne occupo davvero, devo confessarlo, onestamente. Sono completamente concentrato sul PSV. Nel tempo vedrò quali saranno le opzioni e poi le valuterò. Ma ora sono completamente concentrato sul PSV e sono orgoglioso di essere un giocatore del PSV”.

I giornalisti insistono e chiedono ancora novità sul suo futuro. “Puoi affermare di restare al 100% al PSV come ha fatto il tuo compagno Mohammed Ihattaren?”. Ancora Dumfries risponde: “No, non posso farlo. Certamente può esserci un bel club e poi devi vedere cosa vuoi, come ti senti. Sento la fiducia di PSV, poi penseremo insieme ciò che è meglio per me. Loro esprimono molta fiducia nei miei confronti per farmi rimanere un altro anno, ma poi soppeserò le opzioni”.

Il suo pensiero è anche a EURO 2021 con la sua Olanda, già finalista della UEFA Nations League lo scorso anno: “Devo giocare per qualificarmi e questo è un compromesso che fai, che sicuramente pesa molto”. Parole chiare: Dumfries una nuova squadra che possa garantirgli un posto da titolare. Ci sarà il Milan nel futuro di Dumfries? Le indiscrezioni nel corso di questi mesi sono tante. Vedremo cosa succederà da qui alle prossime settimane: tutto può accadare, anche perché il suo agente è Mino Raiola.

Ricordiamo brevemente che Dumfries è un classe 1996, lo scorso aprile ha compiuto 24 anni. Con il PSV, squadra di cui è capitano, ha un contratto fino al giugno 2023. In questa stagione, tra tutte le competizioni, ha collezionato 40 presenze, 8 gol e 4 assist. Il suo ruolo naturale è terzino destro, ma la sua fisicità gli permette parecchia duttilità e in emergenza può adattarsi sia da centrale difensivo che da centrocampista.

