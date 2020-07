Calciomercato Milan – Pobega torna e resterà in rossonero con Rangnick

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sembra ancora presto per dare certe notizie e fare determinate valutazioni, ma la stagione calcistica 2020/2021 incombe, nonostante quella attuale non sia ancora conclusa. Pare comunque, secondo le ultime indiscrezioni dei colleghi di Tuttomercatoweb.com, che il Milan voglia tenere Tommaso Pobega in squadra per la prossima stagione.

Di fatto Pobega sarebbe il “primo acquisto” di Ralf Rangnick. Il manager tedesco è atteso nelle prossime settimane, per il nuovo cambio rivoluzionario nel Milan. In prestito al Pordenone, in Serie B, il centrocampista classe 1999 sta mostrando il suo talento con ottime prestazioni. Pobega è un centrocampista, una mezz’ala precisamente, che può giocare sia da una parte che dall’altra del campo.

Nonostante gli interessi di molti club italiani, tra cui Udinese, Torino e Fiorentina, Pobega dovrebbe tornare e rimanere al Milan la prossima stagione. Segnale che il club rossonero vuole puntare sui giovani, anche italiani, per valorizzarli al massimo. Vedremo se e dove Pobega avrà spazio nello scacchiere di Rangnick.

