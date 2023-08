Caressa: “Milan? Hanno completamente fallito i nuovi acquisti”

Il celebre giornalista ed opinionista Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sul Milan e sul suo calciomercato. Nonostante la campagna acquisti molto ampia la dirigenza rossonera non è riuscita a rassicurarlo e così Caressa ha dichiarato sul proprio account YouTube che il Milan ha fallito nel mettere a fuoco i colpi di mercato adeguati nella scorsa stagione. Ne è un esempio lampante quello di Charles De Ketelaere ceduto in fretta e furia all'Atalanta per provare a rimediare all'enorme esborso fatto lo scorso anno.