Biasin: “I nuovi giocatori sono tutti validi, ecco cosa manca al Milan”

«Si discute molto del Milan e del suo stra-mercato. C’è chi ipotizza scenari del tipo “farete la fine dell’estate… delle cose formali”. Cazzate. Il Milan non sta prendendo solo “nomi”, sta allargando clamorosamente le rotazioni. E così facendo i rossoneri stanno ovviando al vero problema dell’anno passato: il numero di giocatori “spendibili” sul campo. Ora sono parecchi e sulla carta tutti validi. Da testare in Serie A, per carità, ma validi. Ecco, forse manca un regista, ma a prescindere quello messo in atto dai proprietari americani è senza dubbio vero player trading»