Benevento, Foggia: “Inzaghi non molla mai. Ibrahimovic qui? Sì, ma …”

CALCIOMERCATO MILAN – Pasquale Foggia, ex calciatore del Milan ed oggi direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘.

Su Filippo Inzaghi, tecnico della squadra sannita capolista incontrastata del torneo di Serie B, Foggia ha detto: “Non ha mai mollato di un centimetro, nemmeno in questo periodo di quarantena che ci ha fisicamente allontanati tutti”.

Sulla possibilità di disputare il prossimo campionato in Serie A, Foggia ha commentato: “Sì, con calciatori che possano ben sposarsi con chi ha portato questa squadra ad affrontare un campionato di Serie B come quest’ultimo. La squadra non sarà rivoluzionata, si andranno a sistemare i reparti che ne avranno più bisogno”.

"Conosciamo il Presidente Oreste Vigorito, la sua passione e la sua forza – ha concluso Foggia -. Zlatan Ibrahimovic? Fabio Quagliarella? Sono nomi importanti, ben venga il campione. Ma con la voglia di sporcarsi le mani, altrimenti faremmo un danno alla società, alla squadra ed ai tifosi".