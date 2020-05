Calciomercato Milan – Ag. Bernardeschi: “Non si muove dalla Juventus”

CALCIOMERCATO MILAN – Giuseppe Bozzo, avvocato e procuratore di Federico Bernardeschi, classe 1994, esterno offensivo della Juventus, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola sul futuro del suo assistito, che, come noto, piace molto anche al Milan.

“Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Maurizio Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Si è parlato del Milan? Federico non si muove“. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>