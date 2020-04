Calciomercato Milan – L’idea Bernardeschi non è tramontata del tutto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan più volte ha mostrato interesse per Federico Bernardeschi nel corso delle passate sessioni di calciomercato.

A gennaio infatti, la società rossonera ha lavorato a lungo con la Juventus, per tentare di concretizzare lo scambio con Lucas Paquetà. Poi non se ne fece nulla perché Ivan Gazidis nutriva dei dubbi sull’alto ingaggio che Bernardeschi percepisce alla Juventus (circa 4,5 milioni all’anno). Nonostante ciò, il Milan continua a pensare a Bernardeschi perché ha bisogno di un giocatore duttile da piazzare sulla trequarti.

Difficile che si possa riaprire l’idea di gennaio in quanto la dirigenza bianconera non è più interessata al brasiliano Paquetà. E allora in che modo in Milan potrebbe arrivare a Bernardeschi? Detto che il fantasista classe 1994 non è una priorità per la dirigenza milanista, Gazidis affonderebbe il colpo solo se si presentasse una giusta occasione economica, magari anche un prestito.

C’è un altro dei top centrocampisti in Italia che in estate, molto probabilmente, lascerà il suo attuale club, il Cagliari. Per scoprire di chi si tratta e sapere le ultime notizie a riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓