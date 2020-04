Calciomercato Cagliari – Giulini: “Nainggolan? Difficile la sua permanenza”

CALCIOMERCATO CAGLIARI – In estate il ritorno di Nainggolan a Cagliari aveva fatto impazzire i tifosi dopo il suo sofferto addio direzione Roma. Adesso, però, sembra che il futuro del belga debba nuovamente allontanarsi dalla città che lo ha consegnato al calcio dei grandi. E’ lo stesso Tommaso Giulini, presidente del club sardo, che mostra molti dubbi sulla permanenza del giocatore di proprietà dell’Inter. Ecco le sue parole riportate da ”Sport Mediaset’: “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio“. Intanto l’Atalanta starebbe pensando ad un giocatore in scadenza del Milan, continua a leggere >>>

