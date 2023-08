Inter, Ausilio: “Balogun un’opportunità. Lukaku non ci interessa”

Piero Ausilio, dirigente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'SportMediaset', soffermandosi in modo particolare sui possibili obiettivi dell'Inter in attacco. Ha allontanato l'ipotesi Romelu Lukaku, mentre ha aperto a Folarin Balogun. Di seguito le sue parole a riguardo. «Cerchiamo qualcuno che faccia gol. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui. Lukaku? Non mi interessa». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo rossonero? >>>