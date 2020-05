Fiorentina, Commisso: “Cessioni Chiesa e Castrovilli? Ecco cosa penso”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Quale futuro per Federico Chiesa? Nei giorni scorsi il talento della Fiorentina è stato anche accostato al Milan, nell’ambito della cessione di Paquetà. Oggi il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ne ha parlato ai microfoni di Toscana TV.

Su Federico Chiesa: “Leggo tante notizie sui giornali. Non so quale sarà la cifra giusta e la valutazione. A certe cifre ci possiamo pensare. Ma a per determinate altre cifre non andrà da nessuna parte. C’è pure la possibilità che Chiesa possa rimanere con noi anche la prossima stagione”.

Su Gaetano Castrovilli, altro gioiellino viola: “È un talento grande che noi ci vogliamo tenere molto stretto. Mi piace la sua serietà e il suo impegno – rivela Commisso – . Antognoni non solo è stato il numero dieci, ma anche campione dal mondo. Sarebbe bello se Gaetano arrivasse al suo livello e volesse rimanere diventando una bandiera della Fiorentina e rimanendo a lungo in viola”. Intanto a proposito di calciomercato, si apre uno spiraglio sul ritorno di Thiago Silva al Milan >>>

