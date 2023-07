Arsenal, Balogun criptico: “Voglio giocare, vedremo cosa succederà”

"Sto bene, grazie. Io guardo sempre avanti, in ogni cosa. Sono pronto per la nuova annata, provo quelle sensazioni dell’inizio di stagione, scalpito per tornare a danzare. Ancora con la maglia dell’Arsenal? Sai… anche io voglio giocare. Vedremo cosa succederà". LEGGI ANCHE: Milan, fase di stallo per una trattativa >>>