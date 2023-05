Calamai: “Il Milan sa vivere nella maniera giusta i momenti decisivi”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha parlato del Milan e del rendimento dei rossoneri sia in campionato che in Champions League: "Il Milan va alla sua velocità. Pioli ha nel mirino la Champions. Difficile dargli torto. In campionato come deve far ricorso alla rosa per avere energie fresche trova poco o niente".

Infine, Calamai ha concluso con un pensiero sulla corsa all'Europa in campionato e all'Inter di Simone Inzaghi:"C’è un campionato in zona Champions ancora tutto da raccontare. 7.5 a Lautaro e un’insufficienza con punto interrogativo a Simone Inzaghi che continua a non dargli fiducia dall’inizio. In questo finale di stagione credo che Lautaro possa spostare gli equilibri. L’Inter mi sembra quella che sta meglio fisicamente". Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.