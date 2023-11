Calamai duro: “Milan imbarrazante. Dieci solo a Camarda”

Il Milan si prepara per la partita decisiva di Champions League contro il Borussia Dortmund . Nonostante ciò, molte luci dei riflettori restano accese sul debutto di Francesco Camarda in Milan-Fiorentina . Del record della giovane punta ha parlato anche Luca Calamai . Ecco le sue parole a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

"E' un campionato pazzo, illogico, in cui ci sono tante squadre non di primissima fascia che possono sperare di arrivare in Europa. Avevo detto 'attenti al Napoli'. Non continuo a credere al Milan, imbarazzante, cheè proprio lontano dall'aver superato il momento di crisi. Merita un 10 d'affetto Camarda soltanto, che è la grande speranza per l'attacco italiano".