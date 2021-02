Calabria: “Vincere il derby può cambiare la stagione. Ma prima Belgrado”

Milan, Calabria lancia la sfida per il derby

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Sul derby di domenica contro l’Inter, e su cosa vorrebbe dire vincerlo, Calabria ha detto: «Può cambiare la stagione, chiaro. Ecco perché vogliamo vincere già domani a Belgrado: vincere aiuta a vincere. Dobbiamo subito recuperare quella mentalità che ci ha permesso di essere in testa per 21 giornate. Poi penseremo al derby. E a vincerlo, ovviamente. Anche all’andata ci davano per sfavoriti, no?». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL NUMERO 2 DEL MILAN >>>