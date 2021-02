Calabria: “Scudetto? Possiamo giocarcela con tutti” | Milan News

Milan, Calabria non smette di credere allo Scudetto

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Sull’obiettivo Champions League e sul sogno Scudetto della squadra di Stefano Pioli in questa stagione, Calabria ha dichiarato quanto segue.

«Io sono cresciuto con la maglia del Milan addosso, fin da bambino. E a me hanno insegnato che qui si gioca sempre e solo per vincere. Non siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo Scudetto, nessuno ce l’ha chiesto. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL NUMERO 2 DEL MILAN >>>