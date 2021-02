Calabria: “Devo moltissimo a Maldini: un mito” | Milan News

Milan, Calabria parla della sua ammirazione per Maldini

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Sul suo rapporto con Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero, Calabria ha detto: «Gli devo moltissimo. Un mito. Mi ha incoraggiato fin dai tempi del settore giovanile. Sono milanista fin da bambino, il Milan era il mio sogno e me lo sono tenuto stretto». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL NUMERO 2 DEL MILAN >>>