Pietro Paolo Virdis , doppio ex di Cagliari e Milan , ha parlato a 'La Nuova Sardegna' parlando proprio della partita di domani tra i rossoblù e i rossoneri. Ecco il suo parere.

Cagliari-Milan, il grande ex Virdis analizza la partita: ecco il suo pensiero

"Pronostico? Sicuramente i rossoneri sono favoriti. Oltretutto la vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu ha regalato una carica incredibile a tutti i giocatori. Ma il Cagliari è abituato a lottare per la salvezza, gioca sul proprio campo ed ha il supporto dei tifosi. Per questo dico che i rossoneri si fanno preferire, ma nel calcio non si sa mai".