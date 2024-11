Cagliari-Milan, come mai tutti questi errori in difesa? Il parere di Marcolin

Dario Marcolin, ora telecronista e opinionista, ha parlato a DAZN nel post partita di Cagliari-Milan 3-3. Come mai gli errori in difesa?

Cagliari-Milan, Marcolin: "Errori in difesa? I difensori fanno solo una cosa"

"Sono degli errori che costano caro, su questi cross i difensori del Milan guardano solo la palla e perdono totalmente la marcatura dell’uomo. Sia in occasione del gol dell’1-0 sia in occasione del 3-3 tutti guardano la palla e nessuno va in marcatura sull'avversario, nello specifico Zortea e Zappa". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Novità importanti sul rinnovo di Theo Hernandez >>>