Albertosi: “Sportiello è un ottimo portiere. Non è facile al Milan…”

Enrico Albertosi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Cagliari e Milan. Ecco le sue parole

Enrico Albertosi , ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, in vista del match delle 18:3o tra Cagliari e Milan . Ecco, quindi, un estratto.

Su Sportiello: "È un ottimo portiere. Negli ultimi anni ha fatto soprattutto la riserva, ma quando chiamato in causa ha dimostrato di poter fare senza problemi il titolare. Al Milan il discorso cambia perché c'è davanti un top come Maignan e non è semplice subentrare quando manca uno così, lo abbiamo visto. Avere un secondo esperto e abituato a giocare in Serie A è però un passo avanti rispetto alla passata stagione".