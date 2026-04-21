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Cafu: “Vedo bene il Milan il prossimo anno: solido, bella società alle spalle”

Marcos Cafu ex difensore AC Milan ha parlato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan in Serie A, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: il 'Pendolino' vede il Diavolo messo bene per lo Scudetto l'anno venturo
Daniele Triolo Redattore 

Marcos Cafu, classe 1970, ha giocato, in Serie A, con le maglie di Roma (1997-2003) e Milan (2003-2008): il 'Pendolino' brasiliano si è fatto amare, tanto dalla tifoseria giallorossa quanto da quella rossonera, per l'impegno, la classe e la qualità messa in ogni sua partita.

Cafu, con la Roma, ha disputato 218 partite, segnato 8 gol e fornito 35 assist, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2001. Quindi, ha giocato 166 partite, con 4 gol e 22 assist, con il Milan, vincendo anche qui uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2004. Aggiungendovi, però, anche 2 Supercoppe Europee (2003 e 2007), una Champions League e un Mondiale per Club (2007).

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Il laterale destro due volte Campione del Mondo con la Nazionale del Brasile (1994 e 2002) ha parlato, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, proprio del campionato italiano, che tanto conosce bene, nel presente e in vista della stagione che verrà.

Cafu: "Spero che il Milan possa arrivare in Champions. Così ..."

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«Detto che l’Inter è tornata ad essere fortissima e conquisterà il titolo, il Milan lo vedo bene anche per il prossimo anno. È una squadra con esperienza e che ha le idee chiare. Spero possa arrivare in Champions, così le cose cambieranno completamente. Il Milan è solido, ha una bella società alle spalle, è sulla buona strada», ha detto Cafu sui rossoneri di Massimiliano Allegri.

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