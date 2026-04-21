Il laterale destro due volte Campione del Mondo con la Nazionale del Brasile (1994 e 2002) ha parlato, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, proprio del campionato italiano, che tanto conosce bene, nel presente e in vista della stagione che verrà.

Cafu: "Spero che il Milan possa arrivare in Champions. Così ..."

«Detto che l’Inter è tornata ad essere fortissima e conquisterà il titolo, il Milan lo vedo bene anche per il prossimo anno. È una squadra con esperienza e che ha le idee chiare. Spero possa arrivare in Champions, così le cose cambieranno completamente. Il Milan è solido, ha una bella società alle spalle, è sulla buona strada», ha detto Cafu sui rossoneri di Massimiliano Allegri.