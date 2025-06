Cafu: “Theo via dal Milan? Dispiace, è uno dei terzini migliori al mondo”

Marcos Cafu , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sul Milan della prossima stagione, con Massimiliano Allegri in panchina ed Igli Tare in tribuna. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Leao, Maignan e Theo Hernandez: "Rafa è fortissimo e solo lui sa dove può arrivare. È giusto che sia il punto di partenza per costruire un Milan di nuovo vincente. Allegri può migliorarlo e aiutarlo a essere più decisivo sottoporta e continuo durante la gara. Maignan resta? È una scelta che condivido. Portieri forti come lui non ce ne sono molti. Theo in partenza? Mi spiace perché se ne va uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Se rimanessero tutti i big, per puntare allo scudetto ci sarebbe bisogno solo di pochi rinforzi. Se vanno via i top invece bisognerà individuare i sostituti adatti per il gioco di Allegri".