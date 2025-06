Ex Milan, Cafu: “Modric? Investimento che paga. Aiuterà lo spogliatoio e…”

Sul palco della Milano Football Week , Cafu , ex terzino rossonero, ha parlato del Milan , del Brasile e di Carlo Ancelotti . Ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni riportate dal nostro Stefano Bressi . Clicca qui per l'intervista completa!

Sul possibile arrivo di Modric al Milan: "Non so se arriva Modric o no. Ha esperienza, Allegri può dare molto al Milan. Da sempre potenza del calcio mondiale, ma con lui ora magari può dare grinta per arrivare in alto. Secondo me Modric è un investimento che può pagare. Spero giochi tutte le partite, ma è difficile. Però può aiutare in spogliatoio e in campo, mette tutti al posto giusto. Poi quando gli arriva la palla sembrano tutti paralizzati per vedere che fa. Può dare molto ".