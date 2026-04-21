Brasile, Cafu su Ancelotti: "Fiducioso per i Mondiali, abbiamo un grande allenatore" — In merito, poi, al 'caso Neymar', con l'esperto asso ex Barcellona e PSG, oggi al Santos, in vista di una sua possibile convocazione ai Mondiali, Cafu ha sottolineato come Ancelotti non si lascerà travolgere dall'insistenza dei media. «Non credo proprio. Sa ciò che deve fare, lo vedo super tranquillo. E poi Ancelotti è una persona molto onesta e corretta, la decisione che prenderà sarà la nostra decisione, di tutti i brasiliani».

"Noi un gol a partita lo facciamo sicuro. Se non incassiamo ..." — La chiosa dell'ex giocatore di Roma e Milan è proprio sulla kermesse iridata, in programma da metà giugno a metà luglio negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. «Io sono molto fiducioso. Abbiamo esperienza e un grande allenatore che ha un solo problema, il tempo: Ancelotti non ne ha avuto a sufficienza per lavorare, e finora per problemi e inconvenienti vari non è riuscito a ripetere neanche una volta la stessa formazione per due partite di fila. Deve trovare la sua squadra nelle poche settimane che portano al torneo, da metà campo in su siamo fortissimi. Se Ancelotti riesce a rendere più solida la difesa ci siamo. Noi un gol a partita lo facciamo sicuro. Se non incassiamo ... ».

«Poi è chiaro, ci sono grandi rivali, Portogallo, Argentina, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, tutte nazionali che a parte il Portogallo hanno già vinto. La pressione è normale, e mi piace. Siamo il Brasile, l’unica Nazionale con 5 stelle, e non vinciamo da tanto. Ma dopo la vittoria nel 1970 siamo rimasti 24 anni senza vincere e poi abbiamo fatto 3 finali consecutive, con due vittorie. Io c’ero. Ora sono altri 24 anni. Sembra l’anno buono per vincere, è il nostro momento», ha spiegato infine Cafu.