G. Buffon: “Se in giornata il Milan può battere chiunque, anche City o Real”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan di Stefano Pioli

Le parole di Gianluigi Buffon sul Milan

"Essendo andati nel campionato arabo tanti giocatori di livello, il movimento europeo si è equilibrato. L’Inter e il Milan in giornata possono vincere contro chiunque, anche contro il City e il Real. Avere delle possibilità di alzare la Champions è bellissimo. Il derby di Milano? Il Milan arrivava da tre vittorie consecutive e secondo me ha fatto bene a non snaturarsi, a giocare la partita con il suo credo. Inter ha meritato la vittoria, che alla fine è stata netta e schiacciante, ma l’indirizzo all’incontro lo hanno dato i dettagli, tutti favorevoli ai nerazzurri. Tra le due formazioni non c’è un divario così abissale come il 5-1 farebbe intendere". LEGGI ANCHE: Milan, incontro tra Cardinale e Ibrahimovic: la situazione >>>