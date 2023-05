Bucciantini: “Al derby di Champions sarà favorito chi ci arriva meglio”

Marco Bucciantini , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' in vista del derby di Champions League tra Milan e Inter , sostenendo come sarà favorito chi ci arriverà meglio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Marco Bucciantini su Milan e Inter

"Al derby di Champions sarà favorita la squadra che ci arriva meglio. E ci arriva meglio chi vince più partite. Arrivare sapendo che stai sistemando anche il campionato è un atto di forza. Non sono squadre che hanno molto da parte. Hanno bisogno delle sicurezze della vittoria, questo è fondamentale. Non c'è scelta, nemmeno mentalmente. La squadra che starà meglio vincerà e probabilmente sarà favorita per il quarto posto. In questo momento stanno bene tutte e due".