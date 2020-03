Brocchi: “Spero il Milan torni in Champions. Su Ibrahimovic al Monza…”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Monza Cristian Brocchi, ai microfoni di ‘TeleLombardia’, ha parlato di diversi temi tra cui il Milan e un sogno nemmeno tanto nascosto: “Noi abbiamo la fortuna di avere un Presidente (Berlusconi n.d.r.) che ha una forza incredibile, la fortuna di avere un amministratore delegato (Galliani n.d.r) tifoso del Monza e che ha dimostrato di essere uno dei dirigenti più forti nel panorama calcistico. Oggi ha parlato di qualcosa di importante di serio. Abbiamo la fortuna di avere una società da Champions League e non da Lega Pro”.

Poi l’attenzione si sposta verso il Milan: “Prima il Monza in Serie A o il Milan in Champions League? Io spero di affrontare il Milan nella settimana in cui gioca la Champions League, sarebbe perfetto. Voi lo sapete che io ho un amore grandissimo nei confronti del Milan perché è stata la mia famiglia per tanti anni e sono legato a questi colori per quello che mi ha dato. Spero che il Milan possa tornare a giocare in una competizione in cui è stata regina per molti anni”.

Su Ibrahimovic al Monza: “Sbagliato per i tifosi del Monza sognare il suo arrivo? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile“.

