Brignoli: “Il gol di Provedel all’Atletico come il mio contro il Milan”

Intervistato dai microfoni di Tmw, il portiere del Panathinaikos, Alberto Brignoli, ha parlato dell'incredibile gol di Provedel contro l'Atletico Madrid: "Sono contentissimo per Ivan, anzitutto. Lo avevo sentito poco prima e gli avevo fatto l'in bocca al lupo, gli avrebbe fatto piacere ritrovarci contro in Champions League. Sono emozioni uniche, incredibili. Già gli era successo in una sfida tra Ascoli e Juve Stabia. Il movimento che fa è frutto di una lettura corretta della situazione, parte tre metri staccato dalla palla e poi gioca d'anticipo prevedendo l'atteggiamento del portiere avversario. E' vero che lo stacco è quasi da centravanti, ma nella dinamica dell'azione c'è molto dei segreti che ha imparato da numero uno".