Branca: “Il Milan sta cercando di mettere dentro giocatori di qualità”

L'ex dirigente dell'Inter ha poi continuato con un pensiero su Ruben Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek è un calciatore che, se non soffrirà di qualche infortunio, darà una grande mano. Poi molto dipende dall'inserimento e dalla sua personalità perché San Siro non è uno stadio come gli altri, per giocare a San Siro ci vuole personalità, cosa che nel caso di Tonali è venuta fuori solo al secondo anno".