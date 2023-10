Brambati: “Il Milan mi è piaciuto, peccato per la concretezza. Su Leao…”

Le parole di Massimo Brambati sul Milan

"Il Milan mi è piaciuto, peccato per la concretezza davanti, è mancata solo quella. Hai neutralizzato tutti i pericoli e potevi fargli male. Nei momenti chiave non sei stato arrogante, o per meglio dire concreto. E' anche vero che in questo momento Leao è questo e non è ancora un super-top. Ha tanti margini di miglioramento e spero che questi vengano fuori al più presto, per lui, per il Milan e i tifosi". LEGGI ANCHE: Calciomercato - La rivelazione: "Il Milan prenderà Taremi a giugno" >>>