Brambati a sorpresa: “Materazzi aveva firmato con il Milan, ma poi…”

Brambati: "Materazzi era del Milan, ma la Curva non lo voleva"

Su Stefano Pioli: "Serve dare tempo a un tecnico. Ha tanti problemi fisici ora, non ha più il centrocampo che ha vinto lo Scudetto, e davanti non sono mai intervenuti in modo importante. Okafor e Jovic sono entrate last-minute per mettere una pezza. Io difendo Pioli, sta facendo del suo meglio in queste condizioni. E oggi si trova anche da solo senza Massara e Maldini".