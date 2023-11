Brambati: “Conte sulla panchina della Juventus? A me non risulta nulla”

Intervistato da Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del rumor che vorrebbe Antonio Conte, tecnico accostato anche al Milan, sulla panchina della Juventus per la prossima stagione: "Conte e la Juventus? Non lo sento da un po' di tempo. A me non risulta nulla. E comunque che poi possa andare alla Juve il prossimo anno perché ci sono delle possibilità che stiano pensando a lui è un altro paio di maniche. Che abbia già firmato ora è stravagante, A oggi non c'è nulla, e c'è un allenatore che poi ha ancora un contratto di un anno e a tanti soldi".