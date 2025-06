Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato una lunga intervista sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare

Se gli piace il tandem Tare-Allegri: "Mi danno delle belle sensazioni, danno garanzie. Hanno già dimostrato entrambi di sapere come si lavora. Mi auguro che questa coppia riesca a fare ciò che tutti i milanisti come me si augurano".