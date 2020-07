Braida: “Milan, Rangnick non conosce l’Italia. Io terrei Pioli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘, in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘, del futuro cambio sulla panchina rossonera. A fine stagione, infatti, Stefano Pioli lascerà il posto al tedesco Ralf Rangnick. “Io terrei Pioli, perché conosce il nostro calcio – ha esordito Braida -. Rangnick dovrebbe invece pagare un periodo di apprendistato, prendere ora un allenatore straniero che non conosce il nostro campionato è un rischio”.

“Pioli sta facendo molto bene. Rangnick è un allenatore importante, ha fatto cose molto buone – ha proseguito Braida -, conosco persone in Germania che mi hanno parlato bene di lui: è uno che si muove, una settimana fa era in Svizzera a guardare una partita, ha una visione avveniristica del calcio. Rangnick direttore tecnico e Pioli allenatore? Non lo farei. Sono due persone forti e non creerei contrapposizioni, perché se le cose vanno bene ok, ma se non vanno la colpa sarebbe dell’allenatore”.

Infine, chiosa sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "In certi momenti è ingombrante ma è un grandissimo giocatore, finché ha risorse fisiche facciamolo giocare, è uno di quei calciatori che deve andare avanti finché ce la fa", ha concluso Braida.