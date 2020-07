Calciomercato Milan – Diavolo, ecco la chiave per Pessina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan continua a tenere sotto stretta osservazione Matteo Pessina, classe 1997, centrocampista di proprietà dell’Atalanta ma che in questa stagione ha giocato, esplodendo, in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona.

Pessina ha fin qui segnato 7 gol in campionato con la compagine allenata da Ivan Jurić, eguagliando il record di reti stagionali per un centrocampista che risaliva alla stagione 1984-1985, quando le mise a segno Piero Fanna. Pessina piace non poco al Milan, che ne ha già detenuto il cartellino qualche stagione fa, prima di girarlo alla ‘Dea‘ nell’estate 2017 nell’ambito dell’operazione di acquisto di Andrea Conti.

All’epoca, il Milan si riservò la possibilità di incassare il 50% della futura rivendita del calciatore ad altra società ed è il motivo per cui, rapidamente, il Diavolo potrebbe balzare in pole position nella corsa al cartellino del Pessina rispetto le altre squadre interessate (Roma e Napoli su tutte). Di fatto, i dirigenti rossoneri potranno sborsare la metà della cifra richiesta dall’Atalanta per Pessina per riportarlo in rossonero.

Ralf Rangnick, futuro manager del Milan, avrebbe già espresso il suo gradimento per il giovane centrocampista.